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"الاقتصاد" تتلف 60 طنا منتجات وسلع منتهية الصلاحية

الخميس 23 مايو 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تتلف 60 طنا منتجات وسلع منتهية الصلاحية


رام الله / سما /

أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع شركائها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، حوالي (60) طنا من السلع منتهية الصلاحية، والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها غير وطنية، وإتلاف ما قيمته 9 آلاف شيقل من منتجات المستوطنات.

ووفق التقرير الأسبوعي، أحالت الوزارة 6 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بقانون حماية المستهلك ، كما تم استدعاء واخطار 14 تاجرا، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وأشار التقرير إلى سحب طواقم حماية المستهلك 20 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على السوق، والتي بلغت 170 جولة تفتيشية حيث تمكنت خلالها طواقم التفتيش من زيارة 1356 محلا تجاريا.

ولفت إلى أن طواقم حماية المستهلك تعاملت مع 16 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر (129)، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها عدم إشهار الأسعار، وإبلاغ عن مواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة الشكاوى.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار السلع الأساسية الاسترشادية التي تم تحديدها لم يطرأ عليها أي تغير للأسبوع الثاني على التوالي نظرا لثبات الأسعار وعدم حدوث جنوح أو تغول في الأسعار المعلن عنها.

وحذرت وزارة الاقتصاد التجار من عرض أية مواد غذائية مثل (المشروبات أو مياه غازية) أمام المحلات التجارية وتعريض هذه السلع والمنتجات لأشعة الشمس الأمر الذي يؤدي إلى تلفها، بالتالي يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك حال استهلاكها، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

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