النائب العام يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع وفد من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آليات التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات القانونية وحقوق الإنسان.

وناقش الخطيب خلال لقائه رئيس البعثة في الضفة الغربية والقدس دافيد كاين، اليوم بمكتبه في رام الله، دور الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالحماية وتوثيق الخروقات والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.

وتطرق اللقاء لمتابعة مراكز التوقيف من خلال الزيارات الدورية وتوثيق أي انتهاكات تتم مشاهدتها، إضافة إلى الحديث حول لجنة مواءمة القوانين وبالتحديد الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين.