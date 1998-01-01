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فلسطين تفوز بجائزة الميدالية الفضية في المنتدى العالمي للاختراعات

الخميس 23 مايو 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تفوز بجائزة الميدالية الفضية في المنتدى العالمي للاختراعات


رام الله / سما /

 حصل أمجد القني عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية، على جائزة الميدالية الفضية وجائزة (GIF 2019) الخاصة، خلال تمثيله للمجلس الأعلى للإبداع والتميز في المنتدى العالمي للاختراعات (GIF)، الذي عقد في مدينة ليماسول في قبرص.

وقدم القني، مشروعه المعنون بـ"تطوير مواد نانوية مبنية على أكسيد المعادن لمعالجة مياه الصرف الصحي"، حيث تعمل هذه المواد على إزالة الملوثات العضوية والمعادن الثقيلة، وتشكل هذه المخلفات كالمعادن الثقيلة ومواد الصناعات النسيجية، ومخلفات الصناعات الدوائية مشكلة حرجة للبيئة والعديد من الكائنات الحية، إذ أن بعض هذه الملوثات غير قابلة للتحلل الحيوي، وبالتالي فإنها ستظل موجودة لفترة طويلة في البيئة؛ ما قد يسبب تحديا حقيقيا وعائقا مستقبليا لعمليات معالجة مياه الصرف التقليدية.

وضم فريق البحث  طلابا من  جامعة النجاح هم: صقر أبو حطاب، وهناء حمدان، ووصال زياد، وأصالة حنون، ودعاء غانم.

وشارك في المنتدى العالمي العديد من أصحاب الملكية الفكرية وتسميات الملكية الفكرية، والشركات الصناعية والمنظمات والفرق الإبداعية والمخترعين الأفراد، وأعضاء الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA)، ونادي الابتكار الدولي "أرخميدس"، من عشرة بلدان مختلفة هي: سويسرا، وتايوان، والصين، وكرواتيا، وروسيا، وبولندا، وصربيا، ومصر، وقبرص، وفلسطين.

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