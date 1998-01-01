عائلة الشهيدة الرابي تطالب نتنياهو بهدم منزل المستوطن القاتل

رام الله / سما /

طالبت عائلة الشهيدة عائشة الرابي التي قتلت على يد مستوطن إسرائيلي بعد إلقاء حجر زنته 2 كيلو غرام على سيارة زوجها قرب نابلس في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بنيامين نتياهو بصفته وزيرا للجيش الإسرائيلي بهدم منزل عائلة المستوطن القاتل.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن العائلة وجهت رسالة لنتنياهو تطالبه بهدم المنزل خلال 14 يوما من تاريخ الرسالة، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقهم للمطالبة بتدمير منزل المستوطن باعتبار أن ما قام به عمل إرهابي.

وقال محامو الأسرة أنهم يأملون في أن يتصرف نتنياهو وقائد الجيش بالضفة في هذه القضية على قدم مساواة تامة، مشيرين إلى أنهم سيتوجهون للمحكمة العليا وتقديم كافة الأوراق في القضية بما في ذلك آراء كبار ضباط الجيش حول الحادثة وتصنيفها على أنها إرهابية وأنه هناك حاجة لردع الإرهابيين اليهود.