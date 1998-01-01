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لهذه الاسباب.. اندلاع مئات الحرائق في "إسرائيل"

الخميس 23 مايو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب.. اندلاع مئات الحرائق في "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

شبت مئات الحرائق، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، في مختلف أنحاء المناطق الإسرائيلية وفي المستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الحرائق اندلعت بسبب الأجواء الحارة ونتيجة عوامل أخرى متأثرةً بدرجة الحرارة.

وأشارت إلى أن حرائق كبيرة شبت في منطقة بيت شيمش بالقدس، إلى جانب حريق كبير جدا في مستوطنة بيت حجاي قرب الخليل. مشيرةً إلى أنه تم إخلاء عشرات المنازل للمستوطنين من تلك المستوطنة.

كما أصيبت مسنة عربية من بدو النقب جراء حريق في منزلها بمنطقة رهط.

وشبت عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة، منها اثنين بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

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