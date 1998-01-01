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الشوا يلتقي مسؤولين مصرفيين بريطانيين ومؤسسات مالية عربية وفلسطينية في بريطانيا

الخميس 23 مايو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشوا يلتقي مسؤولين مصرفيين بريطانيين ومؤسسات مالية عربية وفلسطينية في بريطانيا


لندن /سما/

 أطلع عزام الشوا  محافظ سلطة النقد، اليوم الخميس،  مسؤولين مصرفيين بريطانيين ومؤسسات مالية عربية وفلسطينية في بريطانيا، على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني.

والتقى الشوا بعمدة لندن، ومسؤولين من بنك انجلترا، حيث تم مناقشة تجربة البنك المركزي في التكنولوجيا المالية، ودورها في تسهيل الرقابة على البنوك، وزار البنك وتجول في المتحف الخاص به.

كما التقى المحافظ بالرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية ونائبه، والخزينة البريطانية، وهيئة الخدمات المالية، ووحدة الاستخبارات المالية لمناقشة جهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس الأعمال الفلسطيني.

وشملت الموضوعات التي طرحها وناقشها الوفد الفلسطيني دور سلطة النقد في مراقبة البنوك وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أن سلطة النقد هي الركيزة الأساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي في فلسطين، والحاجة إلى تعزيز العلاقات في القطاع المالي بين فلسطين والمملكة المتحدة، ومناقشة تنفيذ المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم المساعدة المالية والتقنية لفلسطين، والاطلاع على التجربة البريطانية في الخدمات المالية الالكترونية.

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