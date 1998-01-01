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مهنا يبحث مع رئيسة المحكمة العليا البريطانية التعاون المشترك

الخميس 23 مايو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهنا يبحث مع رئيسة المحكمة العليا البريطانية التعاون المشترك


رام الله / سما /

 بحث مستشار الرئيس القانوني علي مهنا، مع رئيسة المحكمة العليا البريطانية البارونة هيل، التعاون المشترك في مجال قطاع العدالة والسلطة القضائية، وأهمية الاستفادة من الإرث القضائي البريطاني الكبير لجهة تطوير أداء السلطة القضائية وتعزيز استقلالها وترسيخ سيادة القانون.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور القنصل البريطاني العام في مدينة القدس فيليب هول.

وأكد مهنا أهمية اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، خاصة أن وعد بلفور هو أحد الأسباب الرئيسية لمعاناة شعبنا الفلسطيني منذ 100 عام .

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يولي أهمية خاصة لقطاع العدالة في فلسطين وتطويره، بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني وتعزيز تطبيق سيادة القانون واستقلال القضاء.

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