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المالكي يودع سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى دولة فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

الخميس 23 مايو 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يودع سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى دولة فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه


رام الله / سما /

 ودع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية روسيا الاتحادية المعتمد لدى دولة فلسطين حيدر أغانين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد المالكي بعمق العلاقات الثنائية التاريخية المميزة التي تربط البلدين الصديقين. كما عبر عن حرص القيادة على متانة العلاقات الثنائية وتوسيعها لتشمل جميع المجالات. وأثنى على الجهود التي بذلها أغانين في سبيل تعزيز وتطوير هذه العلاقات، مثمنا الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه روسيا الاتحادية لدولة فلسطين، بالإضافة لمواقفها الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد أغانين موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. وشكر طاقم وزارة الخارجية والمغتربين لما لمسه من تعاون ومساعدة ساهمت في نجاح مهامه، متمنيا التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

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