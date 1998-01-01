الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من الضفة بينهم شقيقان وطفل

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 21 مواطنا من الضفة، بينهم شقيقان وطفل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، ان قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدتي المزرعة الشرقية وكفر نعمة في محافظة رام الله، وهم: مصعب بسام إبراهيم، ومحمد غصوب سعد، وفايز غصوب سعد، وأشرف سعد، وأسيد أبو عادي.

وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية، وهم: عبد الله عبيد (19 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، وأسيد سامح سمحة (23 عاماً)، كما جرى احتجاز والده لساعات ولاحقا تم الإفراج عنه.

وفي محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: محمود محمد نواورة، وعبد الله محمود نواورة، ومحمد عبد القادر تعامرة، وسامي موسى نواورة، ومحمد أحمد نواورة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة الزبابدة في محافظة جنين، وهما: مهدي ناجح شرقاوي، وشقيقه طه.

وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة قفين في محافظة طولكرم، وهم: محمد عادل طعمة (15 عاماً)، وخليل موفق طعمة، وأيمن مرعي، أحمد طعمة، ومواطنين آخرين من بلدة عوريف في محافظة نابلس، وهما: أسيد شحادة، وأنور الصفدي.