فيديو.. لماذا بكى عاصي الحلاني؟ وما هو المرض الذي سبب له انتفاخا في الوجه؟

وكالات / سما /

قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني، إنه خضع لعدة عمليات جراحية بعد أزمة صحية ألمت به قبل سنوات.

وحل عاصي ضيفا على برنامج “عايشة شو” المذاع على قناة النهار، وقال إنه أجرى عددا من الفحوصات الطبية قبل أن يسافر لارتباطه بأعمال فنية، مضيفاً أن الطبيب أبلغه بضرورة خضوعه لعملية لزرع العظم في قدمه وأنه لن يتمكن بعد ذلك من الوقوف لمدة شهر ونصف.

وتابع أنه تنقل حينها على كرسي متحرك من أجل تصوير حلقات The Voice ما دفع الطبيب إلى تحذيره من الوقوف على قدمه.

وأفاد الفنان خلال اللقاء بأن العملية الأولى لم تنجح وأن هذا استدعى خضوعه لعمليتين جديدتين، موضحاً أنه عاش المرحلة الأكثر صعوبة في حياته وأنه كان يبكي عندما يكون بمفرده.

ولفت إلى أن انتفاخ وجهه في تلك المرحلة نتج عن تناوله دواء يحتوي على الكورتيزون لتخفيف الألم الذي كان يشعر به، وأن بعض التقارير الصحافية كانت تشير حينها إلى أنه تلقى حقن البوتوكس.