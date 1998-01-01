كويكب عملاق وقمر يمران بالأرض السبت

وكالات / سما /

جرم سماوي عملاق، يبلغ عرضه ميلا، ويجر قمرا، متوقع أن يمر بالأرض السبت، بسرعة تتجاوز 77 ألف كيلومتر في الساعة.

هذا الكويكب المسمى 1999 kw4 اكتشف قبل عشرين عاما، وهو صخرة سماوية تبدو مثل حبة الجوز، بقطبين رفيعين وسلسلة جبال ناتئة تلف مداره من الوسط.

وتصنف وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الكويكب كجرم سماوي ثنائي بسبب وجود جرم آخر قريب منه يدور حوله كقمر.

وسيكون من الممكن رؤية الكويكب من السبت حتى الاثنين، وبعدها سيسافر بعيدا في الفضاء 17 عاما حتى يقترب ثانية من الأرض في 2036.

وكان مرصد سميثسونيان الجيوفيزيائي صنف هذا الكويكب في 1999 كجرم سماوي محتمل الإيذاء، لأنه يسافر قرب الأرض.

لكن..

كلمة "قرب" هنا كلمة نسبية تخضع للمعايير الفضائية.. فالكويكب سيمر على بعد 3.2 مليون ميل (أكثر من خمسة ملايين كيلومتر) عن الأرض. وهو ما يعادل تقريبا 13 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.