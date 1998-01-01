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"هلال القدس" يحجز آخر مقعد لنصف نهائي كأس فلسطين

الخميس 23 مايو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هلال القدس" يحجز آخر مقعد لنصف نهائي كأس فلسطين


غزة / سما /

حجز فريق هلال القدس مقعدا له في الدور نصف النهائي لكأس فلسطين لكرة القدم، بعد تخطيه اهلي الخليل بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما الليلة الماضية على إستاد الخضر.

وبهذا الفوز ضرب هلال القدس موعدا مع مركز شباب بلاطة، في الدور نصف النهائي الذي سيقام يوم الاحد المقبل على استاد اريحا، بينما سيلعب في النصف نهائي الآخر، مركز شباب الامعري ونادي العيسوية على نفس الاستاد يوم السبت المقبل.

وجاء الشوط الاول سلبيا للفريقين ولم يشهد أي فرص حقيقية تذكر، واحرز هلال القدس هدفه الوحيد في الدقيقة 52 عبر لاعبه وهدافه عدي الدباغ، بعد ان تجاوز المدافع هيثم ذيب، وانفرد وسدد، ففشل الحارس أبو عكر من صدها ودخلت الى الشباك.

واستحق حارس الهلال رامي حماده نجومية اللقاء لوقفه سدا امام كل محاولات الأهلي وانقاذ فريقه من عدة اهداف محققة.

حكم المباراة للساحة ناصر البلبول، وساعده صلاح حسان واحمد البلبول ورابعا سامر حمود، وراقبها إبراهيم الحروب.

#هلال القدس #كأس فلسطين

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