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واتساب يبدأ عرض الإعلانات خلال أشهر.. هكذا ستظهر

الخميس 23 مايو 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب يبدأ عرض الإعلانات خلال أشهر.. هكذا ستظهر


وكالات / سما /

أكدت شركة فيسبوك أنها ستبدأ نشر إعلانات على تطبيق واتساب للمراسلات النصية المملوك لها خلال أشهر، في خطوة للاستفادة تجاريا من المنصة.

وقالت شركة فيسبوك إنها ستسمح بنشر إعلانات على تطبيق واتساب مطلع العام 2020، في محاولة للاستفادة من العدد الكبير من المشتركين في التطبيق للترويج للمنتجات والتسويق.

وبلغ عدد مستخدمي واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، أكثر من مليار ونصف المليار شخص، إلا أن هذا القرار لم ينل ترحيب الكثيرين من مستخدمي التطبيق والذين يعتبرون الإعلانات بمثابة "إزعاج".

وأعلنت فيسبوك عن هذه الخطوة خلال مؤتمرها السنوي للتسويق في هولندا هذا الأسبوع، حيث تم عرض شرائح أظهرت كيف ستبدو الإعلانات في التطبيق، وفق ما ذكر موقع "بي جي آر" المختص بشؤون التكنولوجيا.

ونشر مات نافارا، وهو مختص في مواقع التواصل الاجتماعي، على حسابه في تويتر صورة تظهر إعلانات تغطي الشاشة بأكملها أثناء تشغيل التطبيق.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت في وقت سابق أنها ستطلق خدمة الإعلانات على تطبيق واتساب هذا العام، إلا أن ذلك تأخر وسط عدم ترحيب واسع من مستخدمي التطبيق.

وأشارت شركة فيسبوك أن الإعلانات لن تكون موجودة داخل المحادثات الخاصة، لكن سيتم عرضها في السجل أو في خانة القصص والحالات.

وتقدم شبكات التواصل الاجتماعي خدمات مجانية للمستخدمين مقابل الحصول على بياناتهم وتطوير خوارزميات بناء على اهتماماتهم من أجل تقديم الإعلانات المناسبة لهم.

#واتساب

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