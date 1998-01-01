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خدمات رفح يفوز في ثاني مبارياته الودية

الخميس 23 مايو 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يفوز في ثاني مبارياته الودية


غزة / سما /

فاز خدمات رفح على نظيره منتخب الشباب مواليد "2001" (2-0), في المباراة الودية التي جرت على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, ضمن استعدادات الأول لكأس فلسطين.

وسجل هدفي "الأخضر" الرفحي في اللقاء لاعبه الشاب بدر موسى في الدقيقتين 5 و85 تواليا.

وسبق لخدمات رفح اللعب أمام منتخب المحافظة الوسطى, إذ حسم اللقاء لمصلحته بهدفين نظيفين, سجلهما محمد الجرمي وشرف حسنين.

يشار إلى أن "الأخضر" الرفحي حقق الثنائية "الدوري والكأس" في الموسم الكروي الأخير 2018-2019, ما جعله مرشحا لخوض كأس فلسطين ضد بطل كأس الضفة.

#خدمات رفح

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