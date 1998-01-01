كرهينبول : لا احد يستيطيع نزع الشرعية عن الاونروا وسنواصل عملنا في خدمة اللاجئين

غزة / سما/

قال مفوض عام الاونروا بيير كرهنيبول في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة االاونروا بغزة ان لا احد يستطيع ان ينزع الشرعية عن الاونروا مؤكدا ان الاونروا ستواصل تطبيق تفويضها الممنوع من الجمعية العامة للامم المتحدة.

ورفض كرهينبول اي محاولة لاتهام الاونروا بانها السبب في ادامة قضية اللاجئين معتبرا ان الفشل السياسي هو السبب في وجود الاونروا واستمرار قضية اللاجئين ومؤكدا على ان اللاونروا ستواصل خدماتها.

وتابع " بالامس كان هناك تاييد ساحق من 14 دولة للاونروا في مجلس الامن الدولي حيث تحدث عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين واهمية عمل الاونروا".

وتابع " اننا نرفض اي اتهامات للاونروا بانها مسؤولة عن فشل السياسية ونرض اي اتهامات غير حقيقة ونعتبرها مضللة".

واضاف كرهنيبول ان " الاونروا تبذل اقصى جهودها لضمان ان تبقى المدارس مفتوحة في العام الدراس يالقادم" موضحا ان العجز المالي يبلغ حاليا 200 مليون دولار وان منظمته لن يكون لديها تمويل منتضف يونيو القادم.

وتابع "نحن بحاجة الى ستين مليون دولار لضمان توزيع المواد الغذائية على مليون لاجئ فلسطيني في غزة مشيرا الى ان توزيع المواد الغذائية على اللاجئين الفقراء مهم بالنسبة للاونروا كما التعليم .

واوضح ان الاونروا اعادت 500 من موظفيها الذين تم تحويلهم الى الدوام الجزئي الى نظام العمل الكامل رغم التحديات المالية التي تواجهها.

وكان جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، قال مساء اليوم الاربعاء، إن الفلسطينيين سيخسروا كثيرا إذا لم يشاركوا في مؤتمر البحرين الشهر المقبل

وأضاف غرينبلات خلال جلسة مجلس الامن حول السلام بالشرق الاوسط: سنشارك في مؤتمر اقتصادي بالبحرين لوضع مسار بديل لتحقيق تطلعات الفلسطينيين.

وأشار الى أنه لا يجب أن ننتظر حتى يتحقق الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفا: مستعدون لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: الفلسطينيون يستحقون جهة دعم أفضل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

وأكد المبعوث الامريكي: سنكون دائما بجانب إسرائيل ونؤيدها في حقها في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس والجهاد الإسلامي

وحول توقف الولايات عن تمويل الاونروا، قال: أوقفنا تمويل الاونروا لانها لا تحقق ما نتمناه وهي تعمل حاليا في الرمق الأخير