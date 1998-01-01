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تواصل منافسات بطولة الشهيد البنا

الخميس 23 مايو 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل منافسات بطولة الشهيد البنا


غزة / سما /

تواصلت منافسات بطولة الشهيد "بلال البنا", التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي "إقليم غزة", بإقامة 4 مباريات على ملعب "الرشيد" قرب مسجد الاستجابة غرب حي الزيتون.

وحضر منافسات الجولة الأولى للبطولة كل من خميس الهيثم مسؤول إقليم غزة, وعلام شبير رئيس اللجنة الرياضية, وعائلة الشهيد, والعشرات من المتفرجين.

وجاءت نتائج المباريات على الشكل التالي:

1- مسجد صلاح الدين - مسجد الشمعة (1-4)

2- مسجد شهداء الزيتون - مسجد الرباط (2-2).

3- مسجد التوحيد - مسجد عمر بن العاص (0-6).

4- مسجد الشهيد صالح إشتيوي - مسجد أرض الرباط (1-2).

#بطولة

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