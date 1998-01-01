تواصل منافسات بطولة الشهيد البنا

غزة / سما /

تواصلت منافسات بطولة الشهيد "بلال البنا", التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي "إقليم غزة", بإقامة 4 مباريات على ملعب "الرشيد" قرب مسجد الاستجابة غرب حي الزيتون.

وحضر منافسات الجولة الأولى للبطولة كل من خميس الهيثم مسؤول إقليم غزة, وعلام شبير رئيس اللجنة الرياضية, وعائلة الشهيد, والعشرات من المتفرجين.

وجاءت نتائج المباريات على الشكل التالي:

1- مسجد صلاح الدين - مسجد الشمعة (1-4)

2- مسجد شهداء الزيتون - مسجد الرباط (2-2).

3- مسجد التوحيد - مسجد عمر بن العاص (0-6).

4- مسجد الشهيد صالح إشتيوي - مسجد أرض الرباط (1-2).