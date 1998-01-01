انسحاب شباب جباليا يضع الزيتون في نصف نهائي بيبسي

غزة / سما /

أعلن شباب جباليا انسحابه من لقاء الزيتون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة "بيبسي" الرمضانية, التي تنظمها مؤسسة أمواج الرياضية, بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على ملعب المشتل المعشب صناعيا بغزة.

وأكد الاتحاد الفلسطيني اعتماد فوز الزيتون على شباب جباليا إداريا (3-0), ما جعل الأول يصعد لنصف النهائي, باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط, بفارق 3 نقاط خلف اتحاد خانيونس المتصدر.

مباريات نصف النهائي

ومن المقرر أن تنطلق منافسات المربع الذهبي السبت المقبل, بلقاء اتحاد خانيونس مع غزة الرياضي الساعة 10 مساء, وخدمات الشاطئ مع الزيتون الساعة 10.30 مساء.