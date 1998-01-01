جوارديولا في الطريق ليصبح أفضل مدرب بالتاريخ

وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً مثيراً يوضح اقتراب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من اعتلاء صدارة المدربين الأكثر فوزاً بالألقاب على مر التاريخ، وهي القائمة التي يتصدرها المدرب الأسطوري ألسير آليكس فيرجسون في الوقت الحالي.

وتوج بيب جوارديولا بأربعة ألقاب مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي، حيث حقق لقب البريميرليج، وكأس الربطة، وكأس الاتحاد والدرع الخيرية، لكنه أخفق مجدداً في بطولة دوري الأبطال وودع من ربع النهائي على يد توتنهام.

ووصل بيب للقب رقم 27 منذ بداية مسيرته التدريبية مع برشلونة عام 2008، وهو أسرع مدرب في تاريخ كرة القدم يصل لهذا العدد من الألقاب، وذلك خلال 10 سنوات فقط، كونه لم يدرب لمدة عام كامل بعد رحيله عن البرسا.

ويحتل بيب جوارديولا المركز الرابع في قائمة أكثر المدربين حصداً للألقاب في تاريخ الساحرة المستديرة، ويتفوق عليه ثلاثة مدربين فقط هم فاليري لوبانوفيسكي (29 لقب)، ورازفان لوشيسكو (32 لقب)، وفي المرتبة الأولى ألسير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق بـ48 لقب.

ورغم أن الفارق ما زال كبيراً حتى يحطم رقم فيرجسون، لكن يجب أن نراعي المدة الزمنية لكل منهما في عالم التدريب، فإن استمر بيب على هذا المعدل، فإن تربعه على الصدارة ستكون مجرد مسألة وقت.

ولو افترضنا أن بيب جوارديولا سيحصد 27 لقب خلال الـ11 عاماً القادمة، فإن سيصل للقب رقم 54 عام 2030، وسيكون حينها في سن 58 عام.