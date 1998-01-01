كونتي يدفع إدارة إنتر ميلان للتعاقد مع لوكاكو وموسيس

وكالات / سما /

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” بأن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي ستحاول بشتى الطرق التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، والنيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الشبكة أن الإيطالي أنطونيو كونتي قد قاب قوسين أو أدنى من تدريب فريق إنتر ميلان عقب نهاية هذا الموسم بعقد لمدة 3 مواسم.

وستكون آخر مباريات المدرب سباليتي مع فريق إنتر ميلان أمام إمبولي مساء يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسواء نجح إنتر ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا، أو فشل في الصعود هذا الموسم للمسابقة الأوروبية، فإن كونتي سيتولى تدريب النيراتزوري.

وذكرت الشبكة أن إدارة إنتر ميلان تتحرك حاليًا لحسم صفقتي روميلو لوكاكو، وفيكتور موسيس، خاصةً وأنهما ملائمان لطريقة لعب أنطونيو كونتي.

وأضافت “سكاي سبورتس” بأن كونتي قد حاول إعادة روميلو لوكاكو لفريق تشيلسي، عندما كان يتولى تدريبه، ولكنه فضّل الالتحاق بنادي مانشستر يونايتد.

والآن باتت الفرصة سانحة لكونتي كي يعمل مع روميلو لوكاكو، خاصةً وأنه لا يمر بأفضل فتراته مع مانشستر يونايتد، ويقترب من الرحيل هذا الصيف، بالإضافة إلى تصريحه الأخير الذي أبدى فيه إعجابه بالدوري الإيطالي، ورغبته في اللعب هناك.

بينما عمل كونتي من قبل مع فيكتور موسيس، وكان لاعبًا أساسيًا معه في تشيلسي، لذلك سيكون سعيدًا إذا عمل معه مرة أخرى في الإنتر.