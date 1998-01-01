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ريال مدريد ينتظر خطوة أخيرة من نيمار ومبابي

الخميس 23 مايو 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد ينتظر خطوة أخيرة من نيمار ومبابي


وكالات / سما /

يواصل مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، سعيهم للتعاقد مع كيليان مبابي أو نيمار دا سيلفا، نجما باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ريال مدريد ينتظر القرار الأخيرة من نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، قبل تحديد قائمة القادمين والمغادرين في الصيف.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن ريال مدريد ينتظر إشارةً من مبابي أو نيمار حتى يتخذ الخطوات الأولى للتعاقد مع أحدهما أو كلاهما، ولفتت إلى عنوان صحيفة (آس) الإسبانية، التي كتبت في غلافها: “مبابي أو نيمار، تحدي بيريز”.

وكان مبابي قد صرح قبل أيام قليلة: “ربما حانت لحظة الاضطلاع بمسؤوليات أكبر، ربما يكون ذلك مع باريس الذي يسعدني وجودي معه، وربما في مكان آخر مع مشروع جديد”.

وأوضحت المصدر المذكور، نقلاً عن صحيفة “آس”، أن كيليان مبابي لم يؤكد إعلان باريس سان جيرمان بأنه سيستمر، أما بالنسبة لنيمار، فإن ريال مدريد لم يقطع الاتصالات معه منذ رحيله عن إسبانيا.

وتتوقف الصفقتين (أو إحداهما) على مدى نجاح نيمار ومبابي في إقناع مسؤولي سان جيرمان بالسماح لهما بالرحيل، ووقتها لن يتردد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، في دفع مبالغ ضخمة لجلبهما إلى سانتياجو برنابيو.

#ريال مدريد #نيمار

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