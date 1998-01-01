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برشلونة يخطط لصفقة مفاجئة من ليفربول

الخميس 23 مايو 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يخطط لصفقة مفاجئة من ليفربول


وكالات / سما /

يُخطط برشلونة لإبرام صفقة مفاجئة من نظيره ليفربول الإنجليزي، وذلك في ظل سعي النادي الكتالوني للبحث عن لاعب جديد لقيادة خط هجومه بسبب تقدم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز في السن.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قد أشارت إلى أن برشلونة يريد مهاجماً إضافياً مع أنطوان جريزمان الذي يستطيع اللعب بوسط الملعب، خاصة وأن إرنستو فالفيردي يخطط لاستخدام الفرنسي في مراكز متعددة، من أجل خلق التنوع والمرونة في المنظومة الكتالونية.

نفس الصحيفة الإسبانية، أوضحت مساء أمس الأربعاء، أن برشلونة يرغب في التعاقد مع ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، كبديل للويس سواريز الذي تراجع مستواه في الموسم الجاري.

وفشل كيفن برينس بواتينج ومن قبله منير الحدادي وباكو ألكاسير في تثبيت أقدامهم بملعب الكامب نو، لذلك فإن برشلونة يهدف إلى الاستقرار على لاعب يجيد لعب دور المهاجم البديل، بحيث إذا شارك في 10 دقائق فقط يمكنه أن يحدث خطورة على مرمى المنافس.

وكان أوريجي (24 عاماً) سبباً مباشراً في تفوق ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أطاحت بالفريق الكتالوني من البطولة.

#برشلونة #ليفربول

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