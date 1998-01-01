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مانشستر يونايتد يضع خطته تحسباً لرحيل دي خيا

الخميس 23 مايو 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يضع خطته تحسباً لرحيل دي خيا


وكالات / سما /

وضع نادي مانشستر يونايتد خطته تحسباً لرحيل الحارس الإسباني دافيد دي خيا، حيث يتواجد هذا الأخير على رادار باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا من أجل تجديد تعاقده إلى طريق مسدود، حيث طلب الحارس الإسباني 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو ما رفضه مسؤولو النادي الإنجليزي، ما ينبئ برحيله هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المدرب أولي جنار سولشاير يرغب في ترقية الأرجنتيني سيرجيو روميرو إلى مركز الحارس الأول بدلاً من صرف الأموال على جلب حارس جديد.

ورغم وجود العديد من الأسماء في قائمة المرشحين لخلافة دافيد دي خيا، إلا أن أولي جنار سولشاير لا يريد صرف الكثير من الأموال إلا على خطوط معينة، مثل الدفاع والوسط.

ويمتلك فريق الشياطين الحمر حارساً شاباً يلعب في صفوف شيفيلد يونايتد بنظام الإعارة، وهو دين هندرسون، حيث سيشارك الموسم المقبل في الدوري الممتاز بعد صعود فريقه، وبالتالي سيكتسب المزيد من الخبرات، قبل عودته إلى مسرح الأحلام.

#مانشستر يونايتد #دي خيا

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