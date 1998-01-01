تل ابيب تزعم : الجهاد الاسلامي قد يستأنف إطلاق الصواريخ من غزة بسبب الضغط على ايران

القدس المحتلة / سما /

قدرت المؤسسة الامنية في اسرائيل، ان حركة الجهاد الإسلامي قد تنفذ هجمات لإرضاء ايران، التي تمول الحركة على مدار العقدين الماضيين على حد زعمها .

وادعت المصادر الاسرائيلية ان ايران تشجع اطلاق الصواريخ التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي، ولكن ليس بتعليمات واضحة، ويتوقع أن تشن هجمات إضافية من غزة، في حال استمرت الضغوطات الامريكية التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران.

وأوصت المؤسسة الامنية وفقا لما نقله موقع " واللاه " العبري بأن يبحث كبار مسؤولي البيت الأبيض العلاقات مع الإيرانيين ويجروا الجمهورية الإسلامية إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليس بأي حال إلغاء الاتفاق النووي بالكامل وعدم التدهور إلى حرب.

وتعتقد إسرائيل أن البيت الأبيض مصمم في هذه المرحلة على ممارسة ضغوط إضافية على إيران، بما في ذلك المجازفة إلى حد المواجهة المباشرة إذا لزم الأمر.

وفقًا لذلك، تعتقد المؤسسة الامنية الاسرائيلية أن زيادة الضغط ستقود إيران إلى العمل أولاً مع الولايات المتحدة وحلفائها من خلال الوسطاء. لذلك، قد ينفذ الجهاد الإسلامي هجمات صاروخية من قطاع غزة، على الرغم من تقدم عملية الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.