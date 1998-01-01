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لهذا السبب.. تأهب واستنفار في مستوطنات غلاف غزة

الخميس 23 مايو 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. تأهب واستنفار في مستوطنات غلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن حالة استنفار وتأهب كبيرة في مستوطنات غلاف قطاع غزة، تحسبا لإطلاق عشرات البالونات الحارقة تجاه المستوطنات.

وقالت الصحيفة العبرية، "في أعقاب موجة الحر الشديدة، وتجدد إطلاق البالونات الحارقة من غزة، استأنفت فرق الطوارئ في بعض مستوطنات غلاف غزة حالة التأهب هذا الصباح، هناك جولات مستمرة ورصد لأي جديد".

واندلع 15 حريقا في مستوطنات غلاف غزة أمس بسبب البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة، أدت الى اشتعال النيران بمساحات كبيرة من حقول الاحتلال.

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