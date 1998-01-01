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لافتة ترحيب عبرية في المدينة المنورة.. واسرائيل تثني

الخميس 23 مايو 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لافتة ترحيب عبرية في المدينة المنورة.. واسرائيل تثني


وكالات

ذكر موقع إسرائيلي الأربعاء، أن السلطات السعودية سمحت بوضع لافتة ترحيب للزوار تتضمن كلمة عبرية في المدينة المنورة.


ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع "تويتر" صورا تظهر كلمة "شالوم" العبرية وسط عبارات ترحيبية بلغات كثيرة، وقالت إنها تعود للافتة "نصبت في المدينة المنورة بالسعودية، وعلى مقربة من المسجد النبوي الشريف".


وقال المستشرق الإسرائيلي تسيفي يحزكيلي في مقابلة مع صحيفة "معاريف" إن "القرار السعودي باستقبال عمال فلسطينيين مقيمين داخل إسرائيل، للعمل داخل أراضيها، يمكن اعتباره الخطوة الأولى من المملكة للتطبيع مع إسرائيل".


وأضاف يحزكيلي، في المقابلة التي ترجمتها "عربي21"، أن "القرار الاقتصادي السعودي المفاجئ يعتبر خطوة أولى لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، على اعتبار أن إصدار هذه التصاريح للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتبر من مفردات الخطة الاقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتشير إلى توثيق العلاقات السعودية الإسرائيلية".

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