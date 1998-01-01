  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة وانخفاض الواردات خلال آذار الماضي

الخميس 23 مايو 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة وانخفاض الواردات خلال آذار الماضي


رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الصادرات خلال شهر آذار من عام 2019 شهدت ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 93.8 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2019. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 56% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 14.8 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات خلال شهر آذار من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 456.7 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار 2019 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2019. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 4% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغ العجز 362.9 مليون دولار أمريكي.

#الاحصاء الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف: الوضع في الضفة والقدس ينذر بالخطر وجهودنا في غزة ستفشل لسببين!

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لهذا العام

قناة عبرية: تجارب سرية تجرى في منطقة النقب!

بالصور.. احباط تهريب ملايين البالونات من الصين الى غزة واعتقال إسرائيلي متورط

جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

تقدم في المفاوضات بين ليبرمان ونتنياهو بشأن غزة وحماس

اردان: هناك تقدم في المفاوضات وحكومة نتنياهو ستعلن الثلاثاء المقبل

الأخبار الرئيسية

تقديرات جيش الاحتلال: السلطة لن تقبل بصفقة القرن وتبقى نحو شهرين قبل انهيارها

مصادر تكشف عن سلسلة خطوات إسرائيلية من المفترض تنفيذها تجاه غزة الأسبوع المقبل

تقديرات عسكرية لجيش الاحتلال : فرص التصعيد مع غزة كبيرة

رسميا : منظمة التحرير سنقاطع مؤتمر البحرين

موجة حارة تضرب فلسطين : 44 درجة الحرارة اليوم