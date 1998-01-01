الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة وانخفاض الواردات خلال آذار الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الصادرات خلال شهر آذار من عام 2019 شهدت ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 93.8 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2019. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 56% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 14.8 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات خلال شهر آذار من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 456.7 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار 2019 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2019. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 4% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغ العجز 362.9 مليون دولار أمريكي.