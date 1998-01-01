الاحتلال يعتقل 4 شبان من المزرعة الشرقية وكفر نعمة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان واستولت على مركبة في قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اعتقلت مصعب بسام ريان، ومحمد غصوب سعد، وشقيقه فايز، بعد أن داهمت منازلهم في القرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب أشرف وديع سعد لعدة ساعات، واستولت على مركبة أحد المواطنين، وسلمت عدة بلاغات لشبان من القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الطالب في جامعة بيرزيت أسيد ابو عادي من قرية كفر نعمة غرب رام الله.