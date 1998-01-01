اصابة مواطن واعتقال أربعة آخرين خلال اقتحام الاحتلال بلدة قفين

طولكرم / سما /

اصيب مواطن بالرصاص "المطاطي"، واعتقل 3 اخرون، فجر اليوم الخميس، خلال مداهمة قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية ، باعتقال قوات الاحتلال لثلاثة مواطنين، وهم: محمد عادل إبراهيم طعمة (15 عاما)، وخليل موفق طعمة، وأيمن مرعي، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، باتجاه عشرات الشبان إثر مواجهات اندلعت في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وفتى بعيار مطاطي، جرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.