  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب .. شبان الغلاف يخافون من الاستحمام لوحدهم

الخميس 23 مايو 2019 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. شبان الغلاف يخافون من الاستحمام لوحدهم


القدس المحتلة / سما /

استطلع مراسل القناة العبرية 13 في الجنوب تمير ستايمن جولات التصعيد التي شهدته الآونة الأخيرة مع غزة، موضحا أنه رأى خلال تلك الجولات الخوف والذعر الكبير في عيون مستوطني غلاف غزة.

وبحسب القناة 13، أوضح تمير بأن جيلا مذعورا جديدا نما وترعرع في مستوطنات غلاف غزة؛ بسبب جولات التصعيد التي شهدها العام الأخير.

ومن بين الأمثلة التي عرضها المراسل تمير عن الحالة النفسية المزرية التي يعيشها مستوطني غلاف غزة في ظل الوضع الأمني القائم هو أن شبان غلاف غزة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-20 يخافون من الاستحمام لوحدهم، حيث أنهم لا يستحمون إلا برفقة أحد والديهم من شدة الخوف والذعر والهلع المسيطر عليهم.

كما أن شبان وفتيات غلاف غزة أصبحوا يخافون من إغلاق باب الحمام بشكل كامل عند دخولهم الحمام خوفا من أن تدوي صافرات الإنذار وهم في الحمام.

ومن بين الأمثلة أيضا الناجمة من تأثير الوضع الأمني، طلب مستوطني الغلاف بعدم إطلاق صافرات والألعاب النارية في يوم الذكرى الماضي لكي لا يتجدد الخوف والهلع لدى أبنائهم.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف: الوضع في الضفة والقدس ينذر بالخطر وجهودنا في غزة ستفشل لسببين!

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لهذا العام

قناة عبرية: تجارب سرية تجرى في منطقة النقب!

جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..

بالصور.. احباط تهريب ملايين البالونات من الصين الى غزة واعتقال إسرائيلي متورط

تقدم في المفاوضات بين ليبرمان ونتنياهو بشأن غزة وحماس

الأخبار الرئيسية

مصادر تكشف عن سلسلة خطوات إسرائيلية من المفترض تنفيذها تجاه غزة الأسبوع المقبل

تقديرات عسكرية لجيش الاحتلال : فرص التصعيد مع غزة كبيرة

رسميا : منظمة التحرير سنقاطع مؤتمر البحرين

موجة حارة تضرب فلسطين : 44 درجة الحرارة اليوم

اردوغان - ارشيف

مسؤول تركي: وقف استيراد النفط الإيراني التزاما بالعقوبات الامريكية