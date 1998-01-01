  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مهاتير يستقبل وفدا من حماس لبحث صفقة القرن

الخميس 23 مايو 2019 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاتير يستقبل وفدا من حماس لبحث صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

استقبل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الأربعاء، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وتناولا أهم تطورات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها "صفقة القرن" التي تنوي الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها الشهر المقبل.


وقال مشعل في تصريح صحفي عقب استقبال مهاتير محمد وفدا من حركة حماس بالعاصمة الإدارية لماليزيا "بوتراجاي"، إن "المحادثات تناولت صفقة القرن"، مشددا على أن هذه الصفقة الأمريكية "تسعى لإجهاض النضال الفلسطيني".


وأضاف أن "سياسات إسرائيل في المنطقة تهدف إلى تغيير هوية القدس وقمع سكان قطاع غزة"، مشيدا بدور مهاتير محمد الفعال في وقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب مساندته للقضية الفلسطينية ومواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.


ونوه مشعل إلى أن لقاءه بالزعيم الماليزي كان إيجابيا، وتعهد له بتقديم منح دراسية للطلاب الفلسطينيين في 12 جامعة ماليزية، مطالبا بضرورة تركيز العالم الإسلامي والعالم بأسره على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف: الوضع في الضفة والقدس ينذر بالخطر وجهودنا في غزة ستفشل لسببين!

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لهذا العام

قناة عبرية: تجارب سرية تجرى في منطقة النقب!

جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..

بالصور.. احباط تهريب ملايين البالونات من الصين الى غزة واعتقال إسرائيلي متورط

تقدم في المفاوضات بين ليبرمان ونتنياهو بشأن غزة وحماس

الأخبار الرئيسية

مصادر تكشف عن سلسلة خطوات إسرائيلية من المفترض تنفيذها تجاه غزة الأسبوع المقبل

تقديرات عسكرية لجيش الاحتلال : فرص التصعيد مع غزة كبيرة

رسميا : منظمة التحرير سنقاطع مؤتمر البحرين

موجة حارة تضرب فلسطين : 44 درجة الحرارة اليوم

اردوغان - ارشيف

مسؤول تركي: وقف استيراد النفط الإيراني التزاما بالعقوبات الامريكية