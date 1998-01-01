لجنة في الكنيست تصادق على زيادة عدد وزراء حكومة الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة في الكنيست الأربعاء، على مشروع قانون يُلغي القيود المفروضة على عدد الوزراء ونواب الوزراء، في حكومة الاحتلال.



ويأتي ذلك بعد أن مر هذا القانون، في القراءة الأولى قبل يومين، علما أنه سيُعرض الإثنين على الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليكون نافذا.



وسيُلغى القانون الحالي في أعقاب القانون الجديد، ينص على ألا تحتوي الحكومة الإسرائيلية، على أكثر من 18 وزيراً. بحسب موقع i24.ويسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن يمكّنه هذا القانون، من توزير أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية، مقابل انضمام هذه الأحزاب لحكومته المقبلة وبالتالي تشكيل الحكومة. وتبقى لنتنياهو أسبوعا واحدا فقط، ليُتم تشكيل الحكومة، وإلا فستُعاد الانتخابات، إلا أن عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة، هو أمر مُستبعد.

