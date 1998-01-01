مراكز الحصانة النفسية في الغلاف مهددة بالانهيار

غزة / سما/

كشفت القناة العبرية 13، اليوم الاربعاء، عن أن مراكز الحصانة النفسية في مستوطنات غلاف غزة يتهددها خطر الانهيار بسبب أزمات اقتصادية ومالية صعبة.

وبحسب القناة العبرية، الحديث يدور عن مراكز تتمحور مهامها في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمستوطني الغلاف الذين يصابون بالهلع والذعر بسبب الوضع الأمني.

الجدير بالذكر أن هناك 5 مراكز حصانة نفسية موزعة على مستوطنات غلاف غزة المختلفة، حيث زاد اقبال المستوطنين على هذه المراكز في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة مع غزة، الأمر الذي أدى الى عدم مقدرة هذه المراكز في تلبية احتياجات المصابين بسبب العجز بالطواقم والمستلزمات الطبية.