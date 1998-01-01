  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يستقبل وفدا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

الأربعاء 22 مايو 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل وفدا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة


رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ضم رئيس الكتلة أيمن عودة، وعايدة توما، ويوسف جبارين، وعوفر كتيش.

وهنأ الوفد رئيس الوزراء على توليه منصبه، متمنين له التوفيق في مهامه، رغم كافة التحديات والصعوبات السياسية والمالية.

ووضع اشتية الوفد في صورة آخر التطورات والتحديات والمؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا.

وأكد رئيس الوزراء أن أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، شركاء وجزء من مشروعنا الوطني، داعيا الوفد وأعضاء الكنيست الإسرائيلي من أبناء شعبنا في الأراضي 48، الى ضرورة التعاون وتنسيق المواقف، والضغط على القوى المناهضة للاحتلال في إسرائيل لدعم قضيتنا ووقف الإجراءات الإسرائيلية بحقنا.

من جانبه، أعلن الوفد رفضه لأي مبادرة سياسية لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، معربين عن تضامنهم مع قيادتنا وشعبنا، في ظل الظروف السياسية والمالية الصعبة.

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل مثيرة و كاملة لـ"صفقة القرن"... وثيقة مسربة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع امير قطر..

السعودية تُحضّر لإعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد رمضان

قناة عبرية: تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية سيقويها تجاه حماس بالضفة!

نابلس : قتيل وإصابتان بإطلاق نار في مخيم الفارعة جنوب طوباس

ضابط إسرائيلي : نخوض وحماس صراع أدمغة حول تجنيد العملاء ونتبع وسائل مطورة ومحدثة

إسرائيل وامريكا تستعدان للورشة الاقتصادية في المنامة وسط تهديدات للسلطة

الأخبار الرئيسية

ملادينوف

ملادينوف: الوضع في الضفة والقدس المحتلة ينذر بالخطر وجهودنا في غزة ستفشل لسببين!

فلسطين

موقع اسرائيلي: الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمؤتمر المنامة الاقتصادي وهذا ما يطمحون اليه!

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لهذا العام

مركزية

جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..