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وزير الزراعة يبحث مع السفير الصيني التعاون المشترك

الأربعاء 22 مايو 2019 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة يبحث مع السفير الصيني التعاون المشترك


رام الله / سما /

 بحث وزير الزراعة رياض عطاري، مع  السفير الصيني لدى فلسطين، قوه وي، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي.

وأكد عطاري خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة برام الله، حرص الحكومة على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خاصة المجال الزراعي. وأشار الوزير عطاري الى أن وزارة الزراعة تتطلع لأن يكون للصين دور مهم في تطوير البنية التحتية الزراعية الفلسطينية، عن طريق إقامة المشاريع الزراعية التي تساهم في النمو الاقتصادي.

وأطلع عطاري السفير الصيني على الواقع الزراعي الفلسطيني وأهم المعيقات التي تواجه نموه وتطوره في ظل الاحتلال، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقية الزراعية الموقعة بين البلدين.

كما تناول اللقاء المشاركة الفلسطينية في معرض إكسبو بكين للبستنة 2019، وحضور وفد رسمي من وزارة الزراعة والقطاع الخاص الفلسطيني لفعاليات اليوم الوطني لفلسطين في المعرض في شهر حزيران المقبل.

من جانبه، أكد السفير الصيني عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والموقف الصيني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأبدى السفير الصيني استعداده لإرسال خبراء زراعيين متخصصين الى فلسطين لعقد لقاءات مع نظرائهم لوضع خطة تليق بخصوصيات الواقع الزراعي في فلسطين، مجددا التأكيد على تعميق وتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري وتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي والمالي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، إضافة لاستقبال الصين لبعثات المهندسين الزراعيين للتدريب في المجال الزراعي.

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