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مبعوث ترامب: الاونروا تعمل في الرمق الأخير والفلسطينيون سيخسرون كثيرا!

الأربعاء 22 مايو 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترامب: الاونروا تعمل في الرمق الأخير والفلسطينيون سيخسرون كثيرا!


نيويورك /سما/

قال جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مساء اليوم الاربعاء، إن الفلسطينيين سيخسروا كثيرا إذا لم يشاركوا في مؤتمر البحرين الشهر المقبل

وأضاف غرينبلات خلال جلسة مجلس الامن حول السلام بالشرق الاوسط:  سنشارك في مؤتمر اقتصادي بالبحرين لوضع مسار بديل لتحقيق تطلعات الفلسطينيين.

وأشار الى أنه لا يجب أن ننتظر حتى يتحقق الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفا:  مستعدون لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: الفلسطينيون يستحقون جهة دعم أفضل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

وأكد المبعوث الامريكي: سنكون دائما بجانب إسرائيل ونؤيدها في حقها في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس والجهاد الإسلامي

وحول توقف الولايات عن تمويل الاونروا، قال:  أوقفنا تمويل الاونروا لانها لا تحقق ما نتمناه وهي تعمل حاليا في الرمق الأخير

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