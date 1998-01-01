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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 22 مايو 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة الاربعاء ،عن آلية السفر عبر معبر رفح البري الواقع أقصى جنوب قطاع غزة ليوم  الخميس..

وقالت داخلية غزة ان السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلة الرابعة حتى الرقم (100) من كشف (5/16).

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها والتواجد الخميس الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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