ملادينوف: الوضع في الضفة والقدس المحتلة ينذر بالخطر وجهودنا لتخفيف الوضع في غزة ستفشل!

نيويورك /سما/

أكد نيكولاي ملادينوف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن شحنات الوقود المخصص للكهرباء في قطاع غزة بازدياد، لافتا إلى أن الوضع في الضفة والقدس المحتلة ينذر بالخطر.

وأدان ملادينوف، خلال جلسة استماع مجلس الأمن حول قطاع غزة، جميع أنواع العنف الذي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وشدد المبعوث الاممي لعملية السلام، على أن الانقسام الفلسطيني يمنع أي تحسين للحياة في غزة، مؤكدا جهودنا لتخفيف الوضع في غزة ستفشل ما لم يتم رفع الحصار الاسرائيلي وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ولفت الى أن الحالة في الجولان هادئة لكن الاوضاع قابلة للتوتر.

يتبع ..