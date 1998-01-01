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قيادي بحماس: محاولات واشنطن لتصفية القضية "تفتح الباب لدورات عنف جديدة في المنطقة"

الأربعاء 22 مايو 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: محاولات واشنطن لتصفية القضية "تفتح الباب لدورات عنف جديدة في المنطقة"


غزة / سما/

 قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم اليوم الأربعاء إن محاولات الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية "تعزز عدم الاستقرار وتفتح الباب نحو دورات عنف جديدة في المنطقة".

وأكد باسم نعيم ، رفض الحركة للمؤتمر الأمريكي المقرر انعقاده في البحرين الشهر المقبل، لبحث الدعم الاقتصادي للفلسطينيين في إطار حل القضية الفلسطينية.

وقال نعيم إن "أي أعمال أو مخططات تهدف لتجاوز الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفِي مقدمتها حقه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتقرير المصير، مصيرها الفشل الذريع".

وأضاف أن "إعادة إحياء فكرة السلام الاقتصادي من خلال المؤتمر المنوي عقده في البحرين الشهر القادم، لن يكتب له النجاح، ولا سيما أن هذه الفكرة تم تجريبها في تسعينيات القرن الماضي، واصطدمت بتعقيدات الواقع الجيوسياسي".

وتابع قائلا إن "الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأصيل، ومشكلته لم تكن في يوم من الأيام الأوضاع الاقتصادية أو الظروف المعيشية، ولكن مشكلته الأساسية هي مع الاحتلال، مشكلته هي وطن وحرية ومقدسات".

وحذر نعيم من أن "مثل هذه المحاولات البائسة للحل إلى جانب أنها ستفشل حتماً، ستعزز عدم الاستقرار وتفتح الباب نحو دورات عنف جديدة في المنطقة".

وحول المشاركة العربية المقررة في المؤتمر الأمريكي، اعتبر القيادي في حماس أنها "توجه ضربة قاسية لنضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية، وللموقف القومي العربي التاريخي الحاضن والمساند للموقف الفلسطيني".

وقال نعيم "إنهم (العرب) ينتقلون إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، وهذه الهرولة للتطبيع مع الاحتلال لن تساهم في استقرار دولهم أو الحفاظ على أنظمتهم كما يتوهمون، بل ستعزز الشرخ بين دول المنطقة من جهة، وبين الأنظمة وشعوبها الحية الرافضة لهذه السياسات من جهة اخرى، وكل ذلك يساهم في تعزيز سيطرة دولة الاحتلال في المنطقة".

وأضاف :"عليه نطالب الدول العربية بعدم المشاركة في هذه المهزلة والانحياز لجهة مسؤوليتهم التاريخية والقومية تجاه قضية العرب المركزية، قضية فلسطين".

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