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بالصور.. احباط تهريب ملايين البالونات من الصين الى غزة واعتقال إسرائيلي متورط

الأربعاء 22 مايو 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. احباط تهريب ملايين البالونات من الصين الى غزة واعتقال إسرائيلي متورط


القدس المحتلة / سما /

أحبطت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهريب ملايين البالونات عبر سفينة من الصين الى ميناء اسدود حيث كانت في طريقها الى قطاع غزة لتستخدم كبالونات حارقة و مفخخة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، عثرت  سلطة الضرائب الإسرائيلية على حاويات في ميناء أسدود معبئة ببالونات حارقة وتمكنت من إحباط تهريبها الى غزة.

ووفقا للقناة العبرية، فإن المعلومات الاستخباراتية أدت الى اكتشاف حاويات في ميناء أسدود ، وبعد فتحها عثر على كميات كبيرة من البالونات.

واضافت القناة: أنه بناء على معلومات استخبارية، عثر على حاويات محملة بحوالي مليون بالون في ميناء أسدود، كانت ستورد إلى المنظمات في قطاع غزة لاستخدامها كبالونات حارقة ومفخخة.

وأشار القناة، الى أنه  تم اعتقال إسرائيلي متورط بالأمر كان يستغل جنسيته الإسرائيلية للتهرب من عمليات التفتيش الأمنية.

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