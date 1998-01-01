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إصابة شيرين رضا بكدمة في الوجه خلال برنامج ”رامز في الشلال“ (فيديو)‎

الأربعاء 22 مايو 2019 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شيرين رضا بكدمة في الوجه خلال برنامج ”رامز في الشلال“ (فيديو)‎


القاهرة /وكالات/

وقعت الفنانة المصرية شيرين رضا، ضحية الحلقة الـ15 من برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يُقدمه مواطنها الفنان رامز جلال، حيث تسببت ”الخوذة“ بإصابتها بكدمات في الوجه.
وسيطرت على شيرين رضا، حالة من الرعب والفزع منذ سقوطها في النهر وحتى إنقاذها من قبل  رجال الإنقاذ.
ولحظة ظهور ”الغوريلا“، التي يرتديها رامز جلال، حاولت الهروب ولكنها سقطت أرضًا وهو ما منح رامز، الفرصة في الاندفاع نحوها إلا أنها اكتشفت المقلب ثم انهالت على رامز بالضرب باستخدام ”الحجارة“، إلا أنه دافع عن نفسه.
وعندما بدأت شيرين، في التقاط أنفاسها، اكتشفت تعرضها لكدمات في وجهها بسبب ”الخوذة“، التي كانت ترتديها، إضافة إلى التموجات التي واجهتها في النهر.
وتغزل رامز جلال، في جمال شيرين رضا، خلال مقدمة الحلقة حيث قال: ”تحس إنها مخلوق غريب كائن فضائي الوحيدة اللي اجتمعت كل الأجيال على جمالها وياما ثبتت شنبات، ملكة جمال سن اليأس فاتنة منتصف العمر وبطلة العالم في المراهقة المتأخرة“.
وسخر رامز جلال، من ضيفته، حيث وصفها بأنها ”ست قادرة ومفترية“.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، يذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.

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