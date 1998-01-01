جنين: الرجوب وأبو بكر يكرمان الأسير المحرر رداد العارضة

جنين / سما /

كرم محافظ جنين أكرم الرجوب، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الأسير المحرر رداد عبد الله العارضة من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، الذي أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وهنأ الرجوب المحرر العارضة بالإفراج عنه، مؤكدا ان قضية الأسرى تحتل أولوية لدى القيادة، داعيا إلى استمرار الفعاليات التضامنية معهم ومع ذويهم.

من جانبه، حذر أبو بكر من انفجار الأوضاع في سجون الاحتلال في أية لحظة، في ظل استمرار الهجمة على المعتقلين، مؤكدا أن ملف الحركة الأسيرة على سلم أولويات الرئيس محمود عباس والقيادة.

وقال أبو بكر، إن الهيئة ستستقبل الشهر المقبل وفدا من الأمم المتحدة يتابع ملف الحركة الأسيرة في الأردن، بعد ان منعته سلطات الاحتلال من الدخول الى الضفة، وستطلعه على كافة الانتهاكات بحق الحركة الأسيرة خاصة، وأبناء شعبنا عامة.

وثمن رداد هذه اللفتة، وقال إنها تؤكد تمسك القيادة بملف الأسرى، داعيا إلى استمرار الفعاليات التضامنية لنصرتهم في ظل الهجمة العدوانية من قبل سلطات الاحتلال.

يذكر أن شقيق الأسير المحرر رداد، محمود، محكوم بالسجن الفعلي مدى الحياة، فيما امضى شقيقه أحمد 20 عاما في سجون الاحتلال، وشداد 3 أعوام، وشقيقتهم هنادي 3 أعوام.