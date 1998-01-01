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اشتيه يؤكد على مراجعة اجندة السياسات الوطنية واعادة ترتيب الأولويات

الأربعاء 22 مايو 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يؤكد على مراجعة اجندة السياسات الوطنية واعادة ترتيب الأولويات


رام الله / سما /

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه ستتم مراجعة اجندة السياسات الوطنية، واعادة توجيه وترتيب أولويات العمل الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمانحين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في رام الله، وفدا من المؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة برئاسة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) جيمي ماكجولدريك، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق الجهود على صعيد الخدمات المقدمة.

وثمن اشتية استمرار دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها لفلسطين، في ظل الظروف الصعبة وانسداد الأفق السياسي، والحرب التي تشنها إدارة ترمب واسرائيل على الفلسطينيين، والتي طالت أيضا مؤسسات الأمم المتحدة، من خلال وقف الدعم الأمريكي للأونروا وتجفيف الموارد المالية لها.

وشدد على المساعي الحثيثة لخدمة أهلنا في غزة، والاستمرار في دعم القطاع بالتوازي مع تقدم جهود المصالحة الوطنية، مؤكدا أن أي دعم خارجي يجب أن يكون تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

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