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فصائل المقاومة بغزة : ورشة صفقة القرن في البحرين مرفوضة

الأربعاء 22 مايو 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة بغزة : ورشة صفقة القرن في البحرين مرفوضة


غزة / سما/

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة "أن إعلان الإدارة الأمريكية عن عقد ورشة اقتصادية في مملكة البحرين لتنفيذ مشاريع اقتصادية خطوة تطبيعية مرفوضة ومدانة تهدف إلى كي الوعي وتغيير مفهوم العداوة في المنطقة مما يشرعن وجود الاحتلال".

وأكدت الفصائل في ختام اجتماع لها بغزة، "أن استضافة النظام الرسمي لمملكة البحرين للورشة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات الأمريكية كفصل من فصول صفقة القرن والتي تمثل منحاً خطيراً لتصفية القضية الفلسطينية".

وقال خالد ابو هلال امين عام حركة الاحرار: "إن القضية الفلسطينية سياسية بحتة، وحقوق وطنية غير قابلة للمساومة والبيع، والمشاريع الاقتصادية والوعود الخيالية لن تُغطي الوجه الخبيث الذي تحمله الصفقة في تصفية القضية الفلسطينية".

واكد في مؤتمر صحفي على "الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع اسرائيل حيث إن التطبيع يمثل خيانة للقضية وطعنة غادرة لتضحيات الشعب الفلسطيني".

ودعا ابو هلال "شعوب الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسهم الشعب البحريني الشقيق إلى نبذ المطبعين والتبرؤ منهم ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني"، مؤكدا على وحدة الشعب الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية لمواجهة صفقة القرن وتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة والحياة الكريمة.

ودعا السلطة إلى الالتزام بقضايا الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني والتبرؤ من حقبة أوسلو والانحياز إلى خيار المقاومة ومواجهة صفقة القرن.

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