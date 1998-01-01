بنك فلسطين يقدم رعايته لحفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

رام الله /سما/

قدم بنك فلسطين رعايته لحفل تخريج مجموعة من الطلبة المتدربين في أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة للعام 2018-2019 التي تم دعمها من خلال مساهمات البنك في المجال الرياضي لسرية رام الله الأولى. وحضر الحفل كل من السيد جاك قندح نائب رئيس مجلس الادارة والسيد خالد عليان المدير التنفيذي لسرية رام الله الأولى، والسيد لؤي خلف، رئيس اللجنة الرياضية، والسيدة شيرين ناصيف الحصري ممثلة عن عائلة المرحوم ناصيف الحصري وكل من السيدة كوين مسعود والسيد رمزي عطا ممثلين عن بنك فلسطين.

وتخلل حفل التخريج مباراة ودية بين طلاب الأكاديمية على ملعب السرية، تلاها توزيع شهادات ومداليات على الطلبة المتخرجين، وتكريم الداعمين من بينهم بنك فلسطين وعائلة ناصيف الحصري.

وتنطلق رعاية البنك لحفل التخريج ايماناً منه بدعم الشباب وتكريس مهاراتهم من أجل بناء جيل يعتد به، ويمثل فلسطين في مختلف المحافل الدولية. حيث يخصص البنك ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لدعم مشاريع وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.

انتهى،