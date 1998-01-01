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المستشار القضائي لنتنياهو: جلسات الاستماع ستعقد مطلع أكتوبر

الأربعاء 22 مايو 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار القضائي لنتنياهو: جلسات الاستماع ستعقد مطلع أكتوبر


القدس المحتلة / سما /

ابلغ المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية افيحاي مندلبليت، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن موعد جلسات الاستماع التي ستعقد لرئيس الوزراء بشأن ملفات التحقيق الثلاثة الجارية معه.

ووفقا لما نشره مكتب المستشار القضائي، ستعقد هذه الجلسات في مطلع شهر أكتوبر/تشرين اول من العام الجاري، وذلك يعني انه تم ارجاء الموعد الاولي بعدة أشهر فقط.

وجاء في نص القرار الموقع من قبل مساعد رفيع للمستشار القضائي: "بودي ان ابلغك بأن جلسات الاستماع الخاصة ملفات التحقيق ستعقد امام المستشار القضائي في يومي الثاني والثالث من أكتوبر القادم. وفي حال الضرورة سيتم تعيين يوم إضافي للتداول في الأسبوع التالي لهذا الموعد على ان لا يتعدى ذلك. بالطبع في حال كانت لديك الرغبة في تبكير هذا الموعد، فيمكن فعل هذا عبر التواصل مع مكتب المستشار القضائي لترتيب ذلك".        

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