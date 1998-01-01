الشلالدة يبحث مع القنصل الإيطالي دعم وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، مع القنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سوكولوفيتش، بحضور مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا ناتولي، سبل تعزيز التعاون ودعم وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل.

وأكد الشلالدة خلال اللقاء عمق العلاقات الإيطالية الفلسطينية التاريخية، وموقف إيطاليا الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أسس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشكر الجانب الإيطالي على دعمهم المتواصل لوزارة العدل في كافة المجالات، وتحديدا وحدة حقوق الإنسان من خلال تدريب كادر الوزارة في تعزيز الحماية القانونية لحقوق المواطن، وكتابة التقارير الدولية، وتقديمها لسيارة خاصة لتسهيل مهام وحدة حقوق الانسان والرقابة على السجون.

من جانبه، أكد القنصل الإيطالي موقف حكومة بلاده الداعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وأهمية استمرار التعاون والتواصل لاستكمال دعم مشاريع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

بدورها، أعربت ناتولي عن استعداد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي للتعاون واستكمال دعم وزارة العدل وايفادها بالخبراء مطلع ايلول المقبل.