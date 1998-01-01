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قاض يسمح باستخدام حيوانات منوية لمتوفى

الأربعاء 22 مايو 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاض يسمح باستخدام حيوانات منوية لمتوفى


وكالات / سما /

سمح قاض في المحكمة العليا بولاية نيويورك لأبوين باستخدام الحيوانات المنوية المجمدة لابنهما الذي قضى في حادث تزلج بهدف إنجاب طفل.

وسمح القاضي جون كولانغلو​ لأبوي الطالب بيتر زو الذي توفي في عمر 21 عاما​ بمحاولة إحداث حمل عن طريق أم بديلة باستخدام الحيوانات المنوية لابنهما الراحل، مشيرا إلى أنه لم يجد أي مانع قانوني لإجراء ذلك سواء على مستوى الولايات أو المستوى الفيدرالي.

وكان زو​ وهو من ولاية كاليفورنيا يدرس في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك، وقد توفي بعد إصابته بجروح بالغة في حادث تزلج في شباط/فبراير الماضي.

وحصل والداه في وقت سابق على​ إذن قضائي لاستخراج الحيوانات المنوية من ابنهما، وتم تخزينها في بنك للحيوانات المنوية.

وأشار القاضي كولانغلو​ ​ إلى أن عددا قليلا من المحاكم تعاملت مع مسألة الإنجاب بعد وفاة الشخص، مشيرا إلى أن هذه المحاكم استندت إلى موقف المتوفى خلال حياته من المسألة لحسم موقفها.

واستشهد بقضية تعود إلى عام 2008، أمرت فيها المحكمة بتدمير الحيوانات المنوية لرجل بناء على طلب كتبه خلال حياته، على الرغم من ادعاء أرملته بأحقيتها في الحيوانات المنوية.

وأشار القاضي إلى أن زو لم يترك وصية مكتوبة بشأن استخدام حيواناته المنوية بعد وفاته، وقال إن والديه قالا في شهادتهما إنه لطالما تحدث عن رغبته في إنجاب العديد من الأطفال وهو ما أكده أيضا مرشد له في الأكاديمية.

#قاض

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