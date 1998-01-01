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السعودية تعلن مشاركتها في ورشة البحرين الاقتصادية

الأربعاء 22 مايو 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن مشاركتها في ورشة البحرين الاقتصادية


القدس المحتلة / سما /

أعلنت  المملكة العربية السعودية مشاركتها في ورشة البحرين الاقتصادية بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء، أنه بدعوة من مملكة البحرين يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، في ورشة عمل بعنوان "السلام من أجل الازدهار" في 25 و26 يونيو القادم، والتي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوكالة، أن مشاركة الوزير تأتي استمراراَ لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء.

 

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