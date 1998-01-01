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الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء 22 مايو 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (Un-Habitat) في فلسطين زياد الشقرا، سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الشقرا، حسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، طبيعة عمل البرنامج وأبرز نشاطاته، بالإضافة إلى أبرز تدخلاته المتعلقة في مجالات التخطيط، ودعم صمود التجمعات السكانية في المناطق المسماة "ج"، ومحافظة القدس، وقطاع غزة، ومجال الأراضي، وترميم المباني وغيرها.

بدوره، أكد الصالح أهمية العلاقة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة وضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين الطرفين من أجل متابعة العمل والتطوير.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العمل في المناطق المسماة "ج"، والمناطق المحاطة بالجدار والاستيطان من أجل تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

#الحكم المحلي

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