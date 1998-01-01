الزعنون وسفير كازخستان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

رام الله / سما /

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مع السفير غير المقيم لجمهورية كازاخستان لدى دولة فلسطين عضمات بيرديباي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة تنمية العلاقات البرلمانية بين المجلسين الفلسطيني والكازاخستاني بما يخدم مصالح الشعبين .

جاء ذلك خلال استقبال الزعنون ضيفه الكازاخستاني، في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء.

وسلًم السفير الكازاخستاني، حسب بيان للمجلس الوطني، الزعنون دعوة رسمية من رئيس البرلمان في جمهورية كازخستان للمشاركة في المؤتمر الرابع لرؤساء برلمانات دول اورواسيا والذي سيعقد في نور سلطان في سبتمبر المقبل.